Christophe CAMILLA

Riche de plus de 20 ans dexpérience dans lindustrie sur des fonctions transverses en conception/développement et en Qualité, je me suis forgé une solide expertise dans ces domaines.

Je mintéresse en particulier aux leviers de performance et de maitrise des risques que permet la Qualité.

Je souhaite aujourdhui mettre mon expérience en Qualité au service dune société dynamique et innovante.



Rencontrons-nous.



Expertises: Management, Qualité, Gestion de projets, Dispositifs Médicaux, RSE, Innovation, conduite du changement.



Mes compétences :

Management

Qualité, ISO 9001 V2015, ISO 13485 V2016

Gestion de projet

Innovation

Développement durable

Conseil

RSE, ISO 26000

Environnement, Norme ISO 14001

Economie Circulaire