Christophe CAMPAGNE

Gestionnaire de stock plus de 20 années d’expérience

- analyser et suivre le stock,

- contrôler les stocks et les sorties,

- optimiser les flux de stock,

- préparer et contrôler les expéditions de sous-traitance,

- mettre à jour la base article dans le logiciel dédié,

- participer à l'inventaire et la gestion des litiges.​

- polyvalent

- Caces 3,5,1;permis B,C,E

Responsable site nettoyage industriel

Responsable secteur

inspecteur

- S.A.P ,SAGE,OFFICE

Responsable de site

inspecteur

vente

devis facturation

Quadra propreté

Caces nacelle

Machiniste

Laveur de vitres

Mono brosse



Mes compétences :

Gestion des stocks

Logistique

SAP Material Management

Cariste

Informatique

Approvisionnement et achats

Négociation achats

Suivi de chantiers

Communication

Management

Quadratus