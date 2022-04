Christophe CAMPAGNE

Bonjour



Courtier en travaux sur les secteurs de Lens, Hénin-Beaumont, Carvin, Seclin, la Bassée, et alentours, confiez-moi votre projet travaux.

Dans le cadre de ma prestation, je vous apporte :

- Des professionnels du bâtiment agissant dans tous les corps de métier, et agréés au sein de notre réseau.

- Des devis pour chaque corps de métier dans les délais convenus et au prix juste.

- Une protection juridique pendant toute la durée de vos travaux.



Pour vivre vos travaux en toute sérénité, pensez Travaux, Pensez illiCO Travaux !





Mes compétences :

Bâtiment

Conseil

Construction

Courtage

Courtage en travaux

Devis

Franchise

Prestation de services

Rénovation