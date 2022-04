Christophe CAMUS

Après plus de 20 ans de carrière dans les domaines aéronautiques et maritimes, j’ai acquis une solide expérience opérationnelle et technique. Gestion des opérations, maintenance de matériels complexes, grande facilité d’adaptation et de communication, responsable, organisé, minutieux, mobile et disponible, tels sont quelques-uns de mes atouts.



Mes compétences :

GMAO

Informatique

Mécanique

Electronique

Réglementation aéronautique européenne

3D

Maintenance Aeronautique

Qualité

Relations clients

Management opérationnel

Gestion du risque

Sécurité au travail

Norme HSE

Logistique

Maintenance industrielle

Pétrole

Droit maritime

Transport maritime