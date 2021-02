Christophe CAPDEROU

• Promotion des solutions techniques autour du logiciel ATOLL (logiciel de planification de réseaux radio)

• Rédaction et soutenance des réponses aux appels d’offres. Qualification des solutions techniques proposées. Support technique aux négociations contractuelles

• Elaboration du plan produit d’ATOLL à court/moyen/long terme en collaboration avec l’équipe développement

• Gestion de projets :

Mise en place de prestations d’intégration d’ATOLL dans le système d’information des clients, planification du projet, migration des données existantes, coordination des développements spécifiques, gestion du changement (plan de formation et d’accompagnement spécifique)

• Déplacements Europe et Monde. Utilisation quotidienne de l’anglais



Mes compétences :

GSM

Wimax

faisceaux hertziens

UMTS

encadrement

chef de projet

manager

budget

LTE

management