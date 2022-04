Christophe CAPELLE

Bonjour,



Je suis responsable d'un bureau d'études d’exécution en chauffage, climatisation, et plomberie.



Je réalise des missions de conception, calculs, dimensionnement.



Je modélise en 3D les locaux techniques et finalise les installation en réalisant les schémas de principe et étiquetage des installations.



Mes compétences :

Bureau d'études

Chauffage

Climatisation

Plomberie