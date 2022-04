Christophe CAPELLE

57 ans, après avoir été DG, DRH, Directeur Commercial, Formateur, coach dans des secteurs variés, depuis 2003, je suis le directeur fondateur de DELPHINUM. Nous intervenons pour accompagner les personnes impliquées un processus de changement aussi bien pour enrichir leurs compétences techniques que développer leurs compétences comportementales :



- Coaching individuel (réorientation professionnelle, prise de fonction, évolution de poste, amélioration de la pratique managériale, prise de recul, amélioration de la communication interpersonnelle et collective, conduite du changement..)

- Formations sur mesure sur les thématiques de la relation client, du management, de la communication écrite et orale, de l'accompagnement au changement, des risques psychosociaux, (près de 100 formations à consulter sur notre siteArray)

- Coaching d'équipe, Teambuilding, séminaire d'équipe

- Conseil pour développer la cohésion d'équipes (diagnostic, MBTI, accompagnement du changement...)

- Inventeur du concept du Formaching (Formation individuelle sur mesure couplée à un coaching individuel)

- Médiation d'entreprise (conflits entre l'entreprise et ses partenaires, conflits entre salariés...)



Mes compétences :

Coach

Coaching

Coaching d'équipe

Formation management

Management

Relation Client

Formation communication

Médiation d'entreprise