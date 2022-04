Ingénieur Conception et Prototypage, je travaille au Centre d'Ingénierie et d'innovation de l'Ecole des Mines de Douai depuis 2014.



Je m'occupe de la plateforme d'usinage de Stratoconception de marque Mécanuméric, d'usinage additif de style : Imprimantes 3D ( Velleman, Replicator, et la dernière arrivée, la FREEFORMER d'ARBURG )



Je suis Fab-Lab Forgeur