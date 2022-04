Christophe CARBONI

Officier de gendarmerie, issu par concours du corps des sous-officiers. Habitué au management et à la gestion de crise. Fort d'une expérience de plus de 25 ans dans le domaine de la sécurité, je gère des équipes et contrôle le travail de plusieurs unités. Rigoureux, stable et perfectionniste, je dispose de compétences dans plusieurs domaines.



Mes compétences :

Management

Management opérationnel

Sécurité

Environnement

Contrôle interne

Planification

Planification stratégique

Concertation