Yanick PICHON

Je suis tres heureux de diriger une equipe formidable de 18 sous officiers et 2 gendarmes adjoints volontaires.

Affecté a Chateauneuf sur loire un peu plus de deux ans, j'apprécie le relationnel avec les élus, les commerçants, artisans et les castelneuviens.

En constante progression dans mon commandement et toujours a la recherche du preque parfait, j'aime la discipline de mon métier.

Je suis sincère, honnête, généreux et souhaite avant tout continuer dans la réussite et l'épanouissement professionnel.



Mes compétences :

CAT

DQSG

OPJ