Christophe CAREL

Opérateur de Services Hébergés, Adista accompagne les PME et les collectivités publiques dans une vision nouvelle de leur système d’information, pour plus d’efficacité, de collaboration, le tout associé à de fortes économies.



Accès internet sécurisé, téléphonie sur IP, communication unifiée, visioconférence, réseau privé virtuel, plan de reprise d’activité, système d’information en mode SaaS... Adista dépasse les schémas conventionnels et propose à ses clients des solutions innovantes, totalement adaptées à leur stratégie.



A la fois opérateur de télécommunications, hébergeur, et spécialiste des nouveaux usages numériques permis par le Très Haut Débit, Adista propose des solutions clés en main, totalement adaptées et adaptables. Adista, présent sur tout le territoire grâce à son réseau d'agences national, compte parmi ses clients des références prestigieuses - notamment dans les secteurs de la santé, du luxe et des transports - des sociétés de toutes tailles, des collectivités publiques toujours plus nombreuses (Centres Hospitaliers, intercommunalités, Conseils généraux et régionaux, CCI...).



