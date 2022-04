Christophe CAREL

Expérience de 17 années dans le secteur de la sidérurgie (fabrication de l'acier inoxydable chez Ugine puis Usinor, Arcelor, ArcelorMittal et Aperam). Direction d'usine, Management d’équipe de Direction. Responsable de projets d'investissements majeurs (montage et démarrage de lignes de production). Pilotage de projets de progrès continu (réduction de coût, optimisation de processus de fabrication, amélioration de la qualité, ...). Plusieurs expériences internationales réussies en Europe et Amérique du Sud.





Ouvert a des nouveaux challenges dans l'industrie ou dans le pilotage d'un business



Mes compétences :

Process

Stainless

Projet

Qualité

Ressources humaines

Supply chain

Relations sociales & syndicales

Management d'équipe