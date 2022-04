Christophe CARLIER

Actuellement, mon activité est proche de 'consultant interne' avec des missions de transformation (gestion du changement des pratiques de démontage et réutilisation des équipements SFR par nos prestataires) et d'accompagnement de projets de type lean management (simplification, fluidification et digitalisation).



Ma vie professionnelle a été un mix de postes avec et sans management, avec une forte orientation 'process et méthode' et des expériences en relations étroites avec l'opérationnel (facturation, gestion des appels d'offre, déploiement des réseaux, achats d'équipements, administration des ventes, gestion logistique, etc.) et une exigence de résultats concrets rapides.



Une expérience riche avec une ligne directrice d'amélioration permanente des performances associé à une bonne dose de persévérance pour réaliser un vrai changement et ancrer dans la réalité des pratiques opérationnelles les évolutions identifiées.



Mes compétences :

Accompagnement de projet

Lean management

Direction de projet

Amélioration de process

Accompagnement au changement

Organisation

Amélioration continue

Certification ISO 9001

Business Transformation

Audit