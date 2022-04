Christophe Carpinelli est responsable du Pôle ILS, Innovative Learning Solutions, qui accompagne les entreprises dans leur transformation grâce à des stratégies, des cursus et des dispositifs de formations agiles et innovants.



Vous pouvez découvrir le site d'ILS :http://ils.audencia.com/



Diplômé de l’Université de Nantes en Droit Public International (majeur environnement), Christophe a suivi un programme exécutif en management à Jouy en Josas (IGIA-HEC), parrainée par Luc Darbonne (Président de Daregal).



Après un parcours atypique de 10 ans dans le développement d’affaires et le pilotage des innovations pédagogiques, il rejoint le groupe Audencia où il constitue une équipe de « facilitateurs » interdisciplinaires pour donner naissance au Pôle ILS « Innovative Learning Solutions » by Audencia Group.



Pratiques de Co-développement, Design Thinking, Creative Problem Solving (CPS), Imaginary Disney, Storytelling sont des méthodes utilisées par le Pôle ILS pour faciliter l’émergence des solutions opérationnelles et améliorer les phases d’entraînement en situations réelles.



Christophe est inspiré par l’esprit de courage dans sa démarche et son éthique professionnelle :



« Le courage n’est pas l’absence de peur, c’est plutôt et justement la volonté d’y faire face »



L’enjeu : accompagner les « Hommes » à s‘adapter à un environnement « sans mode d’emploi » où la quête de courage est devenue l’un des facteurs clés de la réussite collective.







Mes compétences :

Cadrage et pilotage des projets

Coaching terrain

Design pédagogique

Vision stratégique et systémique

Montage financier (OPCA, FSE...)

Développement d'Affaires / Business