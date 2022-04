Christophe CARRAZ

Après une bonne expérience en restauration *, puis au service commercial** puis à la direction d'un hôtel 3* avec des espaces de réunion et banquet, je souhaite continuer à évoluer et prendre la direction d'un autre établissement hôtelier sur NANTES ou sa région.



* Brasserie de Luxe, Restaurant gastronomique, Restaurant traditionnel et service banquet



** Elaboration de devis, relance client, création d'un plan d'action commercial, création de manifestation.