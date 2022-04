Christophe CARRÉ

Dernièrement responsable manager d'une petite unité de production de 6 personnes appartenant à une société de 15 personnes, dans le domaine de l'éclairage zénithale (verrière, puits de lumière, aluminium et PCA ...)



Entièrement autonome, je connais parfaitement les différents métiers de l'industrie du développement de projet à la conception du produit, méthodes, production, maintenance, qualité, gestion.



J'ai acquis ces expérience au cours de mon parcours professionnel principalement industriel.

Dessinateur, projeteur, responsable méthodes et laboratoire, chef de projet et enfin Manager.



Je maitrise Solidworks, les outils informatique tels que, Ms Office, Photoshop, un peu Catia V5, le réseau et passionné d'informatique "Hardware et Software".



Je suis de nature autodidacte donc je sais m'adapter à toute les situations et toujours avide d'apprendre et de me former. Ce n'est pas le peu de diplômes acquis ( Bac F1 en construction mécanique et d'un CAP de dessinateur industriel) qui m'ont fait ce que je suis devenu aujourd'hui. Ils m'ont certes donné les bases, mais c'est surtout l'envie d'aller de l'avant dans tout ce que j'entreprends et l'aide de formations adaptées.



Ma passion en dehors du job, est la photographie sous-marine. Moniteur de plongée, j'essaye de trouver du temps pour cette passion. Allez voir mon site : http://www.undersea-photo.com/







Mes compétences :

Technique

Budget

Office

Manager

CAO/DAO

Industrie

Informatique

Plongée sous-marine

Photographie

Responsable