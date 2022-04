Bonne connaissance des process achats et logistiques, notamment sur le secteur de la grande distribution et sur des flux Asie-Europe, Europe-Asie et intra-communautaires. Sourcing, gestion d’appels d’offres, négociation, achats, gestion des opérations de commerce international et des conformités.





Mes compétences :

Export

Sourcing

Commerce international

Import

Acheteur

Asie

Europe