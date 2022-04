Christophe CARRERE

Bonjour

En quelques mots, je peux décrire mon parcours professionnel comme atypique, approvisionné d'opportunités saisies, avec une volonté accrue de trouver un chemin professionnel correspondant à mon évolution en tant que personne. J'ai pu explorer les environnements de travail de commercial B to B et B to C, de chargé de relations entreprises pour l'insertion professionnelle de personnes bénéficiaires des minimas sociaux, de construire des parcours d'insertion professionnelle pour des personnes en situation de handicap, et dernièrement de me spécialiser dans l'ergonomie afin d'orienter mes compétences sur de la prévention santé et vie au travail, l'aménagement de situation de travail.

Je reste à votre disposition pour échanger sur mon expériences.

Christophe



Mes compétences :

Ergonomie

Sécurité au travail

Santé au travail

Prévention des risques professionnels

Accessibilité aux personnes handicapées

Insertion socioprofessionnelle

GPEC