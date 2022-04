Christophe CARRÈRE

Je possède à mon actif une expérience de 20 ans dans la définition et la mise en place de stratégies, d'organisations et de processus commerciaux et service clients, principalement dans l'univers des Télécoms, des Media et du Tourisme. Avec un fort ancrage dans l'opérationnel combiné à 9 années de conseil en organisation, j'ai pour ambition d'être un acteur clé dans la réalisation de projets de transformation, permettant de rendre concrets le développement et la mise en oeuvre de nouveaux modèles.



Mes compétences :

Gestion de projets

Call centers

Directeur commercial

Marketing

Consulting

Salesforce.com

Sales & Marketing

Télécommunications

Energie

Conseil

Call Center

Relation Clients

CRM

Management de transition

ADSL

Internet

Ebusiness

Project Management

Télécoms

Anglais

E-commerce

Business development

Tourisme