Magesh CANNANE

Fort de 12 ans d'expérience en gestion et pilotage projets de grande envergure, doté d’une solide expérience en techniques managériales dans les environnements complexes, exigeants, multiculturels et multinationaux.



Fort d’un background culturel partagé entre l’Inde et la France (16 ans en Inde), Je suis vivement intéressé pour étudier les opportunités de carrière en gestion et direction de projets avec une forte exposition à l'internationale et idéalement l'Inde.



Expertise:

Gestion et pilotage projets transverses (planning, coûts, encadrement)

Encadrement d'équipes on-site, near-shore, offshore

Conduite de changement

Conseils, Audits et schéma directeur SI

Modélisation des processus métiers (BSS, OSS, NOC,Hotline, SAV, Assurance...)

Expert dans la gestion de relations projets et affaires franco-indiens (Titulaire de thèse pro « Facteurs de confiance inter-organisationnelles appliqués aux relations franco-indiennes »)

Anglais courant



Mes compétences :

ITIL

Directeur de projet

Gestion de projets

XDSL

Chef de projet

Directeur Technique

Responsable d'équipe

DSI

FTTH

PMP

PRINCE2 Practitioner Certified

LAMP/WAMP

Virtualisation

Architecture logicielle

Cobit

WAN

UNIX

PMO

CMMI