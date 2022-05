Sébastien HOULGATE

Après avoir réalisé des expertises CHSCT pour un cabinet d'expertise pendant plusieurs années à Paris, j'ai décidé de m'orienter vers le conseil aux entreprises. Je suis aujourd'hui ergonome conseil indépendant, au service de la performance globale des entreprises, en articulant sécurité, santé et performance.



Je suis localisé à Bordeaux, et j'interviens principalement sur les régions Aquitaine, Poitou Charentes et Midi-Pyrénées, ainsi que sur la France entière dans différents domaines du conseil en ergonomie (prévention des risques professionnels, assistance aux projets architecturaux en maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre, accompagnement de projet, conception ou adaptation/aménagement de poste de travail, maintien dans l'emploi de travailleurs handicapés, problématiques de troubles musculo-squelettiques (TMS), risques psychosociaux, formation TMS, expertises CHSCT, etc.)



Je travaille en collaboration avec différents cabinets de conseil afin de mutualiser nos connaissances et compétences dans différents domaines, et être plus réactifs.

Mes partenaires sont notamment MB² Conseil (www.mb2-conseil.com) et Ergonova (www.ergonova.com), mais mes collaborations s'étendent à plus de 6 structures différentes.



Mes références incluent des secteurs d'activité très variés (transport, commerce, secteur hospitalier, tertiaire, bâtiment, agriculture, scolaire, logistique, etc.).



Qualifications professionnelles :

- titulaire du DESS (Bac+5) d'Ergonomie et Psychologie Cognitive de l'Université de Paris 8.

- certifié Ergonome Européen depuis 2008 (Eur.Erg.®). http://www.eurerg.org/?mod=eurerg&search=France

- habilité IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels).

- secrétaire de l'ARTEE (Association pour la Reconnaissance du Titre d'Ergonome Européen) http://www.artee.com

- membre de la commission X35A de l'Afnor sur la certification en ergonomie (http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=2254 )

- référencé par la CARSAT et l'ARACT Aquitaine comme cabinet compétent en matière d’accompagnement de projets d’améliorations des conditions de travail et de diagnostic des risques.

- membre des plateformes Aquitaine de l'ARACT sur la prévention des Risques Psychosociaux et la prévention des Troubles Musculosquelettiques.

- agréé par le ministère du travail pour réaliser des expertises CHSCT sur les deux domaines de l'agrément (organisation du travail, santé et sécurité) : voir à cet effet le texte 26 du journal officiel du 9 janvier 2013 (http://www.journal-officiel.gouv.fr/users.php?date_jo=09/01/2013 #)



Mes compétences :

Ergonomie

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Prévention des risques psychosociaux

Expertise CHSCT

Assistance à maîtrise d'oeuvre

Maintien dans l'emploi de TH

Formation

Aménagement de poste

Assistance aux projets industriels

Prévention des risques professionnels

CHSCT

ergonome

risques psychosociaux

santé au travail

TMS

troubles musculo squelettiques

facteurs humains

sécurité au travail