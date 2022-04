Christophe CARTIER

AQUAGED implantée sur le marché français et européen, est une société dynamique capable de s'adapter aux besoins et attentes de ses clients.



AQUAGED c'est :

 *Plus de 60 ANS d'expérience.

 *une technicité pointue dans le domaine des traitements curatifs et préventifs des circuits hydrauliques.

 *des procédés brevetés.

 *des formulations de produits chimiques spécifiques.

 *un bureau d'études pour les diagnostics corrosions, sanitaires et hydrauliques.

 *une implantation sur toute la France avec 5 agences, son siège étant situé en Ile de France, à Mitry-Mory.



Sur le plan technique :

 -des équipements spécifiques (véhicules-ateliers, modules de détartrage de diverses puissances, centrale de rinçage hydro-pneumatique sous gaz inerte, mono ou bi-étagée sur remorque routière, équipements de contrôles chimiques, thermiques et hydrauliques, etc…).

 -un personnel spécialisé, cadres techniques et commerciaux, agents technico-commerciaux, techniciens d'application.

 -des filtres spécifiques pour le traitement des circuits fermés (clarificateurs, désemboueur magnétique, etc…).

 -diagnostic sanitaire ou corrosion.

 -traitement filmogène.

 -traitement filmogène/désinfectant pour lutter contre le développement micro-bio dans les réseaux d'eau.

 -traitement par adoucissement ou par osmose inverse.

 -Station de Désinfection Automatisée (SDA), lutte contre le développement des légionelles

 technologie d'électrolyse SOLOXYM permettant de supprimer l'utilisation des produits biocides des circuits de refroidissement ouverts.

 un service technique et développement,

 un laboratoire d'analyse automatique permettant de travailler sur plusieurs échantillons simultanément,

 un service d'installation de l'ensemble de nos matériels.



Secteurs d'activités

- Bâtiments et institutions

- Industries chimiques

- Industries agroalimentaires

- Industries manufacturières

- Sidérurgies

- Industries papetières

- Eau potable

- Piscines publiques.



Bâtiments & institutions : foyer de l’environnement et la qualité



Environ 50% de l’énergie est utilisée pour le chauffage et le refroidissement.

Notre traitement est programmé pour des tours de refroidissement, des chaudières ainsi que des réseaux fermés et protège les circuits d’eau.

Pour l’eau potable, nous avons développé une gamme spécifique, les SERIES PEP qui sont agréées par le CSTB.

Enfin pour un traitement curatif, nous avons des spécialistes pour effectuer un désembouage, détartrage ou une désincrustation.

Les responsables de l’entretien ont l’entière responsabilité de gérer les risques d’une infection microbiologique, aussi les spécialistes d’AQUAGED vous aideront à gérer et à contrôler ces risques.



Industrie : Les additifs pour les industries



L’industrie de transformation est confrontée à de nombreux problèmes tels que la contamination, des dépôts de corrosion ou de calcaire qui, s’ils sont ignorés, peuvent avoir des conséquences graves pour l’entreprise.

Nos additifs sont la solution adéquate à tous ces problèmes.

En effet AQUAGED a acquis la connaissance détaillée de diverses industries telles que l’industrie du papier et se spécialise tout particulièrement dans le développement d’additifs pour celle-ci.

AQUAGED développe également des additifs pour d’autres secteurs d’activités comme l’industrie des produits alimentaires et des boissons qui sont des clients importants de nos produits chimiques d’exécution.



QUALIFICATION

2 procédés spécifiques (ESTAC et GEDIX) ayant fait l’objet de dépôts auprès de l’INPI

(Institut National de la Propriété Industrielle)



Nos solutions produits

AQUAGED vous offre une large gamme de produits et de solutions adaptées à l'ensemble des activités industrielles et tertiaire