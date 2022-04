Christophe CARTIER

Ayant une expérience de plus de quinze ans dans le domaine de la pétrochimie. 10 ans au sein de la société grande paroisse sur le site de Oissel en tant qu'opérateur et consoliste et 6 ans à la raffinerie petroplus de Petit couronne en tant qu'opérateur, j'ai intégré depuis ,en Septembre 2013 une formation pour un BTS en maintenance industrielle.obtenu en Août 2014.depuis lors je m' occupe chez Lubrizol le Havre de la mise en place de la politique de maintenance sur les installations et équipements neufs. ( étude de criticite,étude AMDEC, détermination du degré de maintenance à appliquer curative, préventive, ameliorative .. gestion des pièces de rechange, élaboration dossiers méthode, gestion des EIPS. ..)



Dans ma fonction Excel et SAP sont mes outils du quotidien ainsi qu'une grande partie d'investigation sur le terrain. L'oeil curieux est une grande qualité dans ma fonction.



Ma culture technique couvre un large domaine d'activité allant de l'électronique à l'électricité en passant par le pneumatique,l'hydraulique, l'électrotechnique, l'automatisme,l’instrumentation régulation et la mécanique générale.



mon dynamisme et ma rigueur sont des atouts que je peux apporter ainsi qu'une sensibilité accrue dans le domaine de la sécurité aussi bien personnel, environnement que matériels.

Je suis également habilité N1 et N2 ainsi que SST.



Mes compétences :

Instrumentation

Régulation industielle

Electrotechnique

Automates programmables

Informatique

SAP ERP

Electronique

pneumatique

Excel