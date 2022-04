Christophe Cartier vit et travaille à Paris, où il a obtenu le diplôme de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, mention très bien.

Après avoir travaillé comme journaliste reporter photographe pour la presse quotidienne et hebdomadaire, il se consacre à sa pratique artistique depuis 1985.

Peintre et photographe, il mène un parcours artistique fécond entre la peinture, le dessin et la photographie... Il a exposé en France, d’Aix-en-Provence à Strasbourg, et naturellement à Paris, ainsi qu’en Belgique, Suisse, Espagne, Allemagne, Autriche, Tunisie, États-Unis, Chine,Tel Aviv, Jérusalem.

Admis au concours de professeur d’enseignement artistique , septembre 2013

Cofondateur, en 1999 du site Internet visuelimage.com