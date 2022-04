Christophe CAVANNA

Recherche un poste UNIQUEMENT en alternance/contrat de professionnalisation sur un rythme de 3 semaines en entreprise/1 semaine en cours.



Pour l'instant en formation Bac +4 en RPI (Responsable de Projet Informatique), je suis actuellement à la recherche d'un poste de développeur (PHP/Java) en alternance.



J'aimerais pouvoir intégrer une équipe afin que je mette mes connaissances et mon expérience à contribution dans les projets de l'entreprise.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Looking for sandwich courses ONLY, for : 3 weeks company / 1 week school.



Actually preparing a Bac +4 speciality RPI (IT Manager), i'm looking for a new IT job as a developer. I'm coding in PHP/Java.



I would like to work with a team, where i could share my abilities and my experience.



Mes compétences :

PHP5

MySQL5

Symfony2

Webmaster

ZF2

JavaScript

AngularJS

JQuery