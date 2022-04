Christophe CAZUC

J'ai enseigné la sociologie et la préparation mentale à l'Université pendant plusieurs années ainsi que le tennis (moniteur B.E. depuis 1991) dans de nombreux clubs.

L'expérience acquise pendant mes études en sociologie (doctorat) ainsi que mes formations en coaching et à la P.N.L. m'ont préparé à intervenir dans la gestion des ressources humaines.

Depuis 2001, j'interviens comme coach et formateur

-en entreprise pour la gestion des Ressources Humaines (Exemples de missions réalisées: prévention des risques psychosociaux, parler en public, gestion du stress, mener un projet, gestion des conflits, déterminer un objectif, cohésion d’équipe);

-auprès de particuliers dans le cadre du développement personnel (Exemples de missions réalisées: définir ses priorités, confiance en soi, préparer sa retraite, gérer un divorce, optimiser son temps);

-avec des sportifs (dont notamment Benoit Nicolas, champion d'Europe en (2011/2015) et champion du monde de Duathlon (2014); Bruno Sroka, champion du monde de kitesurf en 2007; Björn Rehnquist, tennisman professionnel à l'ATP jusqu'en 2010; William Molas, basketteur professionnel en proB à Brest en 2010...) pour leur préparation mentale (Exemples de missions réalisées: gestion des émotions, reprise après une blessure, concentration, confiance, motivation).



N'hésitez pas à me contacter. Chaque intervention fait l'objet d'une élaboration de programme spécifique adapté aux objectifs de l'entreprise, du particulier ou du sportif.



Mes compétences :

Ressources humaines

Bien être

Sport

Développement personnel

Tennis

Sociologie

Coaching

Optimisation

Formation