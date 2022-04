Christophe CELISSE

Formation technique et commercial.

Elaborer les dossiers de réponse aux appels d’offres. Conseiller techniquement les clients et proposer le ou les produits adaptés. Négocier les contrats mentionnant les caractéristiques techniques, prix et délais. Suivre le déroulement des contrats. Assurer un suivi des clients.

Exploiter le fichier clientèle et prospecter de nouveaux clients.

Analyser les résultats commerciaux et financiers. Proposer des axes de recherche pour l’adaptation des produits aux besoins des clientsEncadrement de stagiaires, d’assistantes commerciales. Travail d’équipe en collaboration avec les deviseurs, bureau d’études et des méthodes.

Promotions des ventes incluant suivi de DN, mise en place de PLV en PPR. Business plan.