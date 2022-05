Technico commerciale durant 10 ans.

- Fidéliser les clients et dynamiser les ventes.

- Négocier auprès d’interlocuteurs de haut niveau et établir des partenariats



Responsable site de production durant 11 ans

- Informer, animer et coordonner les équipes opérationnelles.

- Identifier, valoriser, sensibiliser et développer les compétences des collaborateurs