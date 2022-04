Christophe CERVEAU

Archiflam est un bureau d'études d'agencement et d'installation spécialisé dans la réalisation de cheminées contemporaines et de solutions sur mesure autour du feu. Nous travaillons pour des particuliers mais également pour des architectes et décorateurs.



PARCOURS PERSONNEL :

Issu d'une famille d'entrepreneurs, j'ai commencé par des petits stages de câblage et de programmation dans l'entreprise familiale pour me faire de l'argent de poche. J'ai rapidement souhaité entrer en vie active avec une forte orientation terrain. Les produits techniques, m'ont toujours attirés.

Ainsi j'ai fait mon chemin au sein de PME industrielles mais également parmi de grandes organisations multinationales.

Appréciant le montage et le pilotage d'affaires en milieu industriel et dans le second oeuvre du bâtiment, j'ai occupé des postes de chargé d'affaires en prescription durant 8 années, puis j'ai été recruté pour prendre la responsabilité de la création du service commercial de la marque de cheminées métalliques contemporaines sur mesure Piros.



Après quatre années passionnantes au poste de Directeur Commercial, j'ai été appelé à créer le service Prescription au sein de la société mère du groupe A.D.I. qui possède les marques Focus & Piros.



Fin 2012, je crée Archiflam, un Bureau d’Études spécialisé dans la conception et l'installation de cheminées contemporaines sur le région Aix-Marseille & la Provence.

www.archiflam.fr



Mes compétences :

Responsable communication

Relation presse

Prescription

Bureau d'études

Plan média

Design

Entreprenariat

Architecture d'intérieur

Agencement

Management