Marlène PIASCO

Journaliste de formation, j'ai travaillé pendant 15 ans en télévision locale en tant que JRI, journaliste présentatrice et secrétaire de rédaction. J'ai passé 7 ans en sein de la rédaction de TVRennes.



En tant qu'indépendante, j'ai ensuite effectue de façon régulière des animations de tables rondes, colloques,débats, ainsi que des sessions de Media Training.



J'ai été en charge de la coordination des 3me et 4me Biennale de l'égalité femmes -hommes pour la Région Bretagne

(2011 et 2014 ) en lien avec plus de 120 partenaires.



Je viens d'intégrer l'Agence Communiqués en tant que directrice conseil à l'agence de Rennes. J'y assure le suivi des clients en relations presse et conseil en communication.



Mes compétences :

Média

Journalisme

Gestion de projet

Rédaction

Médias

Conseil en communication

Relations Presse