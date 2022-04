Christophe CESAR

Site Internet :Array



Titulaire d’un DESS-DJCE en droit des affaires et d’un doctorat, Christophe César a également étudié au sein de l’Université de Floride (USA).



Il débute sa carrière professionnelle en 2004 dans des structures américaine et française réputées (Ernst & Young puis De Gaulle Fleurance et Associés) avant de créer son propre cabinet en 2008.



Le traitement au quotidien, depuis une dizaine d’années, de nombreux dossiers en droit des contrats et de la propriété intellectuelle lui a permis de développer une solide expertise, tant en conseil qu’en contentieux, dans les secteurs de la distribution, de la production (spectacle vivant, audiovisuel, musique), des nouvelles technologies/Internet, de la publicité/communication, des télécoms et de la mode.



La variété de sa clientèle composée de start-up, PME locales, sociétés de dimension nationale et internationale, personnes physiques (auteurs, réalisateurs, humoristes, photographes, etc.) conduit Christophe à faire constamment évoluer son approche du droit pour trouver des solutions juridiques variées et innovantes au plus près des exigences pratiques de ses clients.



Christophe dispense également des formations auprès des étudiants du DJCE et des professionnels de la NOVANCIA BUSINESS SCHOOL.



Enfin, passionné par le théâtre depuis son plus jeune âge, Christophe a écrit pendant ses (rares…) heures perdues un « seul en scène ». Encouragé par les réactions de ses confrères et des membres du conseil de l’ordre des avocats de Paris venus le voir sur scène, il joue chaque année quelques dates à Paris ou en province.