Après 12 ans en production dans le secteur industriel ou j’ai fait valoir ma rigueur dans la réalisation de pièces industriels et aussi ma capacité à communiquer avec les différents interlocuteurs des BE de mes précédents employeurs, j’ai réalisé ma passion en suivant une formation de Dessinateur industriel en chaudronnerie et tuyauterie industrielle. Ma maturité, mon sérieux, mon ouverture d’esprit et mon envie sont de nature à compenser un manque d’expérience dans l’affichage et ce, à moindre coût pour vous.



Mes compétences :

Adaptabilité

Force de proposition

Analyser écouter réfléchir agir

Travail en équipe

sociable

tolérant

Rigueur

Organisation du travail

Conscience professionnelle

soigneux