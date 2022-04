Céline AUBRY COUZIN

De part, les compétences acquises durant ma licence "Conditions de Travail et Prévention des Risques Professionnels en entreprise", j'ai choisi de continuer mon cursus en intégrant le Master d'Ergonomie du CNAM de Nantes.



Depuis Décembre 2016 j'ai intégré "Mode Grand Ouest" syndicat interprofessionnel de la "mode, de la confection et de la maroquinerie" afin de les accompagner dans une démarche de prévention des TMS MS.

En tant que consultante en intervention ergonomique, j'interviens à la demande du groupement, pour analyser les situations de travail et identifier ce qui donne "sens" au travail.



Comme le décrivait Jean-Marie FAVERGE (1912-1988) :

« Les professionnels sont les mieux placés pour parler de leur travail. Ils peuvent le dire et l’expliquer si on leur en donne les moyens. »

« Nous ne trouvons rien, nous n’avons jamais rien trouvé. Nous nous contentons de faire apparaître ce qui était dans l’ombre. »



Un résumé succinct de la mission de l'ergonome, afin de pouvoir concilier "santé et performances".



Aujourd'hui, je vous propose mes compétences dans les domaines de la prévention de la santé, et de l'ergonomie en tant que consultante "CONSEIL ERGO".

Mes champs d'interventions sont diversifiés et peuvent concerner : Accompagnement au maintien dans l'emploi, étude de poste pour répondre à un questionnaire de reconnaissance MP, Accompagnement et pilotage du programme TMS Pros, Animer des formations TMS...



Mes compétences :

Formation professionnelle continue

Animation de formations

Prévention des risques

Conseil aux entreprises

Audit

Sécurité au travail

Sauveteur secouriste du travail

Fiche de poste

Conseil en recrutement

Accompagnement individuel

Animation d'équipe

Maintien dans l'emploi

Ergonomie