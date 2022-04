Carine MERIGNAT (NOM JF : BOISARD)

Chez Quaternaire depuis 2008.

J'interviens sur des missions de recrutement de nos futurs salariés, prestataires et stagiaires, puis sur le développement des compétences internes. Je participe également à tout ce qui touche à la vie de l'entreprise comme l'organisation de nos JEQ (Journée d'Equipe Quaternaire=séminaire), la participation à des évènements sportifs...

Parallèlement à ces missions, j'effectue pour le Groupe Menway des missions d'accompagnement individuel dans le cadre de PSE puis des bilans de compétences.

Ce qui m'anime depuis toujours, et pour longtemps encore j'espère, c'est la dimension humaine que l'on peut mettre dans les projets, ainsi que les valeurs qui y sont rattachées.

Je suis convaincue que nous irons de plus en plus vers un management basé sur de la cohésion, de l'animation d'équipe et sur de l'embarquement. C'est bien là la clef de la réussite.



Mes compétences :

Psychologue du travail

Recrutement