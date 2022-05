Sandrine OZANNE

Depuis février 2014 : ASSISTANTE DE FORMATION



2005 / 2012 : CHARGEE DE FORMATION



2003 / 2005 : CONSEILLERE EN INSERTION PROFESSIONNELLE



2001/ 2002 : FORMATRICE



1995 / 2001 : RESPONSABLE D’ATELIERS DE FABRICATION AGROALIMENTAIRE



1988 / 1994 : TECHNICIENNE DE LABORATOIRE



Mes compétences :

Formaliser uneproposition de formation

Développer des relations pro avec institutions

Construire un programme de formation

Créer des supports techniques ou pédagogiques

S'adapter à des publics divers

Animer et coordonner une équipe

Suivre les projets professionnels et formation

Transmettre des savoirs et savoirs -faire

Développer des relations pro avec le privé

Gérer le suivi administratif des formations

Organiser, planifier le temps de travail

Prospecter par téléphone

Responsable formation

Hygiène

Formation

Agroalimentaire

Production

Ingénierie de formation

Qualité