Christophe CHAIGNEAU

SetGemFree, Ltd, Directeur Commercial.



SetGemFree, Ltd est une société spécialisée dans le sertissage joaillier et horloger. Implantée au Portugal, Lisbonne, SetGemFree,Ltd est une filiale du groupe Ateliers Pascal Vincent Vaucher de Genève. Nos domaines de compétences sont:

-Tous types de sertissage sous binoculaire.

°Micro setting joaillier et horloger.

°Sertissage traditionnel.

°Sertissage rationalisé via CNC.

°Bijouterie "Access".

°Fabrication de composants horlogers. Sertissage de composants horlogers.

La combinaison de notre situation géographique et l'historique du groupe Ateliers Pascal Vincent Vaucher de Genève, vous offre les compétences de 28 années dans ces domaines d'activités avec la rigueur et la qualité suisses à des prix compétitifs.

Active depuis 2001, SetGemFree,Ltd a aujourd'hui la confiance de clients français et suisses (marques et fabricants) qui reconnaissent et apprécient son savoir-faire.

Pour toute informations complémentaires vous pouvez me contacter au: chchaigneau@yahoo.com.



Mes compétences :

Art

Histoire

Histoire de l'art

horlogerie

Joaillerie

Marketing

Sourcing