Christophe CHAMBRAS

Chef de projet confirmé, formateur certifié Ford, doté d’un double parcours chez des industriels et en cabinet de conseil ◦ Plus de 20 années d’expérience en amélioration de la valeur ajoutée des processus de cycle produits, de la conception à l’utilisation : audit – diagnostic, refonte et optimisation de processus, déploiement de démarches d’amélioration continue, accompagnement des équipes, sensibilisation et formation, sécurisation des relations clients et fournisseurs, suivi des budgets ◦ Adaptable, autonome et dynamique, doté d’une aisance relationnelle et sachant écouter. Sens de l’organisation, force de persuasion, aptitudes managériales



Mes compétences :

Lean management

Management

Relation clients

Analyse de risque

Résolution de problèmes

Qualité

Gestion de projets

Relation fournisseurs

Aéronautique

Automobile

ISO 9100

Iso ts 16949