Christophe CHAMBRIER

Riche d'une expérience de 10 ans dans la technicité du bâtiment et 14 ans dans le domaine de la plomberie, je souhaite entamer un nouveau projet professionnel pour apporter un service clef en mains à notre population vieillissante afin de leur assurer un maintien à domicile pour les prochaines années. Fort de cette expérience d'adaptabilité dans le domaine de la plomberie, je souhaiterais trouver des partenaires (artisans, fabricants, distributeurs, ergothérapeutes, assistants sociaux, syndic de copropriété) afin de créer un réseau de professionnels et pouvoir apporter des solutions d'adaptabilité à chacun et leur faciliter de ce fait toutes les démarches techniques, administratives et financières



Mes compétences :

Organisation du travail

Gestion de service / Management d'équipe

Technique

Planification

Étude de prix / Gestion des achats

Bâtiment

Logement social / Maîtrise d'ouvrage

Immobilier

Microsoft Pack Office

Multi devis / CODIAL