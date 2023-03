Isabelle CHAMBRIER

En tant que Credit Manager, la communication est un rôle essentiel et c’est l’une de mes qualités que d’entretenir un bon relationnel. En effet, j’ai la capacité à être en relation avec différents interlocuteurs et d’obtenir les informations nécessaires pour accomplir mes missions.



Dans les entreprises, les révisions de stratégie et d'organisation sont permanentes, et je m'y adapte facilement. Grâce à mon leadership, je peux acccompagner mes collaborateurs dans ces situations de changement.



Avoir un sentiment d’appartenance, avoir besoin de savoir pourquoi on se lève, faire vivre ses valeurs, sont nécessaires à mon épanouissement. J'ai toujours été dans un contexte de développement et d'évolution au sein de mes dernières expériences professionnelles et c'est ce qui m'a plu.



Ce qui me motive, c'est l'exercice d'une variété de tâches, pouvant mêler des aspects techniques et relationnels.



Mes compétences :

Formation

Team management

Recouvrement

Leadership

Optimisation des process

Administration des ventes

Culture du resultat

Gestion du risque

Informatique

Seagate Crystal Reports

Sage

Oracle

Microsoft Excel

Comptabilité client

Recrutement

Contentieux

Credit management

Négociation

Analyse de solvabilité