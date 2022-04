Mon parcours et mes expériences en vente puis en achats avec un diplôme à l'ESSEC Business School en qualité de Responsable Gestion spécialité achats m'ont permis de maîtriser la négociation, contractualiser les achats de produit ou service nécessaire à la production de l'entreprise et à son bon fonctionnement en respectant les meilleures conditions de qualité, prix et délais.

Mon esprit d'analyse, mon autonomie et organisation, mon sens relationnel et à l'écoute de mes parties prenantes m'ont amenée à participer ou être leader pour développer une organisation achats et mettre en place une stratégie au sein d'organisations à échelle internationale.

Travailler en collaboration avec l'ensemble des métiers d'une organisation font également partis de mes compétences.

Ma force reste ma maîtrise du côté des familles d'achats indirects où j'ai pu apporter une grande part d'économies mais aussi diriger et gérer les services généraux (travaux, QHSE, maintenance du bâtiment etc...)

Ma ténacité et mener plusieurs projets en même temps sont des atouts supplémentaires à mon profil. Mon anglais est opérationnel.

Avoir de réels challenges me permettent d'avancer et de gagner en compétences.



Mes compétences :

budgets

SAP

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

Cyril

Marketing des achats

Négociation commerciale

Négociation achats