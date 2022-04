Christophe CHAMPAGNE

COMPETENCES PROFESSIONNELLES : MARKETING / PRODUITS

Elaboration d'un plan marketing et définition de l'offre.

Analyse des besoins et des tendances.

Offre produits sur le marché : définition de l'offre et détermination d'une segmentation pertinente.

Participe à l'élaboration du support de vente, : suivi planning et corrections éléments.

Mise à jour de l'offre produits sur le Web.

Ajustement de la performance de l'offre et monitoring. Yield de l'offre.

Analyse la concurrence et les marchés sources.

Responsable du CA et marges produits.

Relations commerciales avec les fournisseurs et missions de contracting.

Anglais courant.

Bureautique : PII, Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat, Outlook, Internet