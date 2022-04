Christophe CHAMPION

Aimant l'informatique, j'ai choisi de commencer mes études post-bac dans ce domaine à l'IUT GTR de Paris XIII situé à Villetaneuse (93). Durant ces deux ans, j'ai acquis de solides bases en télécommunication, systèmes, développements et réseaux informatiques.



J'ai ensuite intégré l'UFR Ingénieurs 2000 à Champs sur marne (77), Ecole d'ingénieur en Informatique et Réseaux par apprentissage. J'ai réalisé ma formation au centre de recherche et développement de Sagem Défense et Sécurité basé à Argenteuil (95). Au cours de ces trois années, j'ai approfondit mes connaissances en développements et réseaux mais également en gestion de projet, tant à l'école qu'en entreprise.



Mes compétences :

AOP

C sharp

Glassfish

Hibernate

Hudson

JAVA

JBoss

JEE5

JEE6

JSF

Maven

Prism

RichFaces

Seam

Tomcat

WPF