Christophe CHANTEPIE

Organise et assure le suivi de la production, surveille la qualité, réagis au moindre aléa et interviens pour des pannes de premier niveau.je suis intéressé pour travailler dans des entreprises de taille variable . J’apprécie travailler en équipe avec d'autres opérateurs. Je veille au respect et à l'amélioration de la qualité, des délais et des coûts de production.

Déterminé,volontaire et dynamique .je suis autonome et disponible, prêt à m'adapter à des horaires varié en fonction de votre activité, je suis prêts à évoluer professionnellement et disponible pour suivre toutes les formations que vous jugerez nécessaire pour évoluer.,je suis attentif à toutes propositions afin d'étudier ensemble la possibilité d'une collaboration .



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Audit

Adobe Acrobat