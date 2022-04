Christophe CHARBONNIER

De formation technique et expert dans le développement logiciel, à la fois bas-niveau et end-user, je suis particulièrement intéressé par les projets au service de besoins concrets issus de la production, la maintenance et l’aide aux utilisateurs. Fort de mon expérience, je possède une large expertise et une culture (technologies, outils) me permettant d'orienter mes choix de manière rapide et objective.



Mes objectifs professionnels:

- Travailler sur l'intelligence et le déploiement de services/produits et la formation des utilisateurs

- Innover, créer sur des plate-formes modernes et prendre le meilleur des technologies

- Définir, animer, implémenter et partager des solutions technologiques innovantes





Mes compétences :

Perl

C++

Développeur

Créatif

Autodidacte