Pierre RONDEL

12+ ans d’expérience en management d’équipes de développement logiciel et projets dans des environnements à forte technicité.



Sens du contact, esprit d’équipe, implication technique, pragmatisme.



Compétences et Expertises



- Direction Technique - Rôle de conseil, décisions techniques et stratégiques. Innovation et amélioration en avance de phase pour répondre aux futurs besoins clients. Très bonne écoute, compréhension et intégration des besoins clients.



- Management d’équipes multi nationalités et multi culturelles - Leadership et autorité naturelle. Planning, évaluation, gestion des compétences et suivi de l’évolution des collaborateurs. Connaissances en méthodologie Agile.



- Management d’équipes et de prestataires à distance



- Expertise en applications clés du système d’information des opérateurs de téléphonie mobile - facturation « à la volée » de service data, médiation entre systèmes de fournisseurs tiers, systèmes prépayés, plateforme de service Data.



- Gestion de projets telecom statégiques en Asie, Afrique, Amérique du Sud, Caraïbes Inde, Moyen Orient.



Pseudo Skype: prondel



Mes compétences :

agile

Billing

BSS

Direction technique

Gestion de programme

Gestion de projet

Gsm

Internet

Internet mobile

ISUP

Mobile

PROGRAMME

Real Time

SS7

Technique

Telco

Télécommunications

Télécoms

Téléphonie

Téléphonie mobile

VAS