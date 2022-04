Christophe CHARBONNIER

Depuis 16 ans, j'accompagne le groupe MASSA / AVATACAR dans son développement. Aujourd'hui, ce groupe est l'un des principaux acteurs français indépendant de la distribution en pneumatiques (marque Pneus Leader).

Il innove dans le e-business en développent le site avatacar.com, premier centre-auto en ligne. Les clients y achètes les produits et les prestations associées en ligne.

Particulièrement dynamique, le groupe MASSA s'est doté d'une équipe informatique interne importante (14 personnes) lui assurant un service sur mesure et réactif. Ma principale mission est de permettre les évolutions extrêmement rapide du groupe en adaptant le SI au plus vite.



Mes compétences :

Gestion de projet