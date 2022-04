Christophe CHARMASSON

Bonjour à toutes et à tous,



Je suis attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (ADAENES) à l'Inspection académique de l'Oise à Beauvais, dans le domaine des affaires sociales et de la gestion des carrières des personnels contractuels de l’Éducation nationale.



Par ailleurs, j'ai soutenu une thèse à la Faculté de Droit de Montpellier pour l'obtention d'un doctorat en droit public, sur le sujet de la mutualisation des moyens (humains, matériels et financiers) entre les personnes publiques (État, collectivités territoriales, établissements publics,...).



Mon inscription sur le site se veut d'être l'occasion de prendre contact avec des professionnels de l'administration ou d'autres institutions, ou encore des étudiants, afin d'échanger sur les expériences de chacun et pourquoi pas aboutir à des projets communs.



Mes compétences :

Administration

Administration publique

Collectivités locales

Collectivités Territoriales

Droit

Droit public

Finances

Finances publiques

Fonction publique

Gestion Publique

Intercommunalité

mutualisation

Politiques publiques