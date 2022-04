Christophe CHARPENTIER

Cabinet FICOMA



FAMILY OFFICE - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE



L’œil d'un expert, depuis 25 ans dans le conseil de particulier et d'entreprise, nous vous accompagnons dans vos prises de décisions que ce soit familiale ou professionnel.



la fiscalité, la retraite, la succession, les fonds propres d'une entreprise sont des questions récurrentes, avec les changements de loi comment faire les bons choix.



Notre indépendance et notre décorrélation à tout produits nous permettent d'analyser et d'apporter des solutions à chaque besoins. nous ne sommes ni banquier, ni assureur, ni promoteur immobilier.



Notre conseil est différent , nous pesons le pour et le contre de chacune des solutions que nous vous apportons en vous expliquant les tenant et les aboutissant, et nous vous accompagnons dans la mise en place de votre projet.



conciergerie d'entreprise, conseil juridique, financement de vos projet font partis de nos compétences.



Mes compétences :

Vente

pragmatique

Restauration

Management

Dynamique

Informatique

Communication