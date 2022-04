Christophe CHARTON

Après vingt et un an de service au sein de la Police Nationale, j’ai acquis au cours de ma carrière de nombreuses expériences telles que la gestion du personnel (150 personnes à gérer au quotidien), la rédaction d’audits de sécurité au profit d’entreprises ou de collectivités, la rédaction de procédure,…



Je possède de nombreuses expériences acquises au cours de mes divers postes au sein de la Police Nationale, et depuis 2009, ma formation de référent sûreté départemental (reconnaissance RNCP niveau II).



Elle s’est enrichie de compétences telles que la réalisation d’audits de sûreté, le conseil technique pour la mise en place de vidéoprotection par exemple..





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Audit