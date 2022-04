Christophe CHARTON

Passé par le Marketing BtoB, par le Géomarketing, puis par les études quantitatives, je suis devenu un spécialiste de l'analyse stratégique.



Garantir la qualité et l'accessibilité de la données est ma priorité, afin de proposer des analyses pertinentes et utiles en toute situation.

S'adapter et toujours trouver de nouvelles solutions à un problème constitue pour moi une réelle source de satisfaction.



Mes compétences :

Management d'équipe

Analyse stratégique

Panels distibuteurs / consommateurs

Analyse de données

Management de projet

Customer experience

Géomarketing

Customer marketing

Modelling

Marketing

Nouvelles technologies

Data management

relation client

Distribution

Gestion de projet

modélisation